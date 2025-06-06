Військові Литви та США провели бойові стрільби з систем HIMARS на Балтиці

Військовослужбовці Литви та США напередодні провели бойові стрільби з реактивної системи залпового вогню HIMARS в Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначили в литовських збройних силах, спільні навчання є важливим етапом інтеграції систем HIMARS у структуру Сухопутних військ Литовської армії.

"Разом з американськими солдатами ми тренуємося ефективно управляти системами та забезпечити належну підготовку особового складу ще до прийняття на озброєння придбаних систем HIMARS", – сказав командувач Литовської армії генерал Раймундас Вайкшнорас.

Бойові стрільби є частиною міжнародних навчань Baltops 2025. У них також беруть участь три литовські військові кораблі: штабний корабель і корабель постачання Jotvingis, тральщик Kuršis і патрульний корабель Dzūkas.

Як повідомляли, Євросоюз та Індія на початку червня проведуть спільні військово-морські навчання в Індійському океані.

Крім того, Польща готує власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад".