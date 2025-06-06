Военные Литвы и США провели боевые стрельбы из систем HIMARS на Балтике

Военнослужащие Литвы и США накануне провели боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня HIMARS в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отметили в литовских вооруженных силах, совместные учения являются важным этапом интеграции систем HIMARS в структуру Сухопутных войск Литовской армии.

"Вместе с американскими солдатами мы тренируемся эффективно управлять системами и обеспечить надлежащую подготовку личного состава еще до принятия на вооружение приобретенных систем HIMARS", – сказал командующий Литовской армии генерал Раймундас Вайкшнорас.

Боевые стрельбы являются частью международных учений Baltops 2025. В них также участвуют три литовских военных корабля: штабной корабль и корабль снабжения Jotvingis, тральщик Kuršis и патрульный корабль Dzūkas.

Как сообщалось, Евросоюз и Индия в начале июня проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане.

Кроме того, Польша готовит собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад".