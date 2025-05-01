ЗМІ: колишній генпрокурор Польщі дав свідчення у прокуратурі

Колишній міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнев Зьобро минулого тижня з’явився до прокуратури Варшави на допит як свідок у розслідуванні щодо можливих зловживань з коштами Фонду справедливості.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Зьобро, який тепер багато часу перебуває за кордоном на лікуванні, з’явився на допит в Окружну прокуратуру Варшави минулої п’ятниці, 25 квітня. Він приходив як свідок в одному з розслідувань щодо можливих зловживань з коштами Фонду справедливості при Мін’юсті за попередньої влади.

За даними журналістів, ексміністр перебував у прокуратурі близько трьох годин.

Розмова нібито стосувалася листа лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який знайшли під час обшуку у квартирі Зьобро, де той, як стверджують, застеріг від використання коштів Фонду у виборчій кампанії та попередив, що це може мати катастрофічні репутаційні наслідки.

Попереднього дня він вчергове проігнорував виклик слідчої комісії Сейму щодо скандалу з Pegasus, яку називає незаконною.

У березні суд відхилив клопотання слідчої комісії Сейму про арешт Зьобро для того, щоб забезпечити його появу на засіданні.

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