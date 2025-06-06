Укр Рус Eng

Італійці голосуватимуть на референдумі щодо набуття громадянства та ринку праці

Новини — П'ятниця, 6 червня 2025, 12:30 — Христина Бондарєва

У неділю, 8 червня, в Італії розпочнеться дводенний референдум, на якому громадяни вирішуватимуть питання про спрощення процедури набуття громадянства та перегляд трудової реформи.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Reuters.

Опозиційні ліві, центристські партії, громадські організації та провідна профспілка CGIL використали тему трудових прав та демографічної кризи в Італії як засіб тиску на праву коаліцію прем’єрки Джорджі Мелоні. 

Для проведення референдуму вони зібрали понад 4,5 мільйона підписів – значно більше, ніж потрібно для ініціювання опитування. Референдум включає п’ять питань: чотири щодо трудового законодавства і одне про громадянство.

Однак, за даними опитувань, учасникам кампанії буде складно переконати понад 50% виборців взяти участь у голосуванні, аби зробити його результати обов’язковими до виконання. 

Мелоні та ключові міністри уряду вже заявили, що не голосуватимуть.

Опитування інституту Demopolis минулого місяця показало, що очікувана явка становитиме 31–39% від приблизно 50 мільйонів виборців в Італії – це значно менше від необхідного порогу.

У бюлетені буде питання, чи підтримують громадяни скорочення терміну обов’язкового проживання для натуралізації з 10 до 5 років. За словами організаторів, це може торкнутися приблизно 2,5 мільйона іноземців.

На тлі різкого падіння народжуваності в Італії економісти заявляють, що країна має залучати більше іноземців, щоб підтримати слабку економіку.

Питання щодо ринку праці мають на меті ускладнити звільнення працівників і підвищити компенсацію тим, кого звільнили малі підприємства, фактично скасовуючи реформу, прийняту урядом Демократичної партії десять років тому.

Нагадаємо, торік Італія взялась за нелегальних працівників: скасували понад 3000 дозволів.

Також повідомляли, що цьогоріч Італія запропонує додатково 10 тисяч робочих віз для людей, які доглядають за людьми похилого віку та інвалідами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія ЄвроЖиття
Реклама: