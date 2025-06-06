Італійці голосуватимуть на референдумі щодо набуття громадянства та ринку праці

У неділю, 8 червня, в Італії розпочнеться дводенний референдум, на якому громадяни вирішуватимуть питання про спрощення процедури набуття громадянства та перегляд трудової реформи.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Reuters.

Опозиційні ліві, центристські партії, громадські організації та провідна профспілка CGIL використали тему трудових прав та демографічної кризи в Італії як засіб тиску на праву коаліцію прем’єрки Джорджі Мелоні.

Для проведення референдуму вони зібрали понад 4,5 мільйона підписів – значно більше, ніж потрібно для ініціювання опитування. Референдум включає п’ять питань: чотири щодо трудового законодавства і одне про громадянство.

Однак, за даними опитувань, учасникам кампанії буде складно переконати понад 50% виборців взяти участь у голосуванні, аби зробити його результати обов’язковими до виконання.

Мелоні та ключові міністри уряду вже заявили, що не голосуватимуть.

Опитування інституту Demopolis минулого місяця показало, що очікувана явка становитиме 31–39% від приблизно 50 мільйонів виборців в Італії – це значно менше від необхідного порогу.

У бюлетені буде питання, чи підтримують громадяни скорочення терміну обов’язкового проживання для натуралізації з 10 до 5 років. За словами організаторів, це може торкнутися приблизно 2,5 мільйона іноземців.

На тлі різкого падіння народжуваності в Італії економісти заявляють, що країна має залучати більше іноземців, щоб підтримати слабку економіку.

Питання щодо ринку праці мають на меті ускладнити звільнення працівників і підвищити компенсацію тим, кого звільнили малі підприємства, фактично скасовуючи реформу, прийняту урядом Демократичної партії десять років тому.

Нагадаємо, торік Італія взялась за нелегальних працівників: скасували понад 3000 дозволів.

Також повідомляли, що цьогоріч Італія запропонує додатково 10 тисяч робочих віз для людей, які доглядають за людьми похилого віку та інвалідами.