В Кельне 14-летнего подростка подозревают в планировании теракта на Рождество

Прокуратура немецкого города Кельн проводит расследование в отношении 14-летнего подростка по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Парень по имени Эмирхан А. привлек внимание немецких правоохранителей после публикации в соцсетях видео со ссылкой на ИГИЛ и присяги на верность террористам.

Следствие также считает, что ученик также выражал намерения совершить теракт и потенциально планировал это сделать на рождественской ярмарке в декабре 2025 года. Насколько далеко зашли его планы, пока неясно.

"Юноша не только прославлял и распространял пропаганду ИГИЛ в своих социальных сетях, но и делился фантазиями о терактах. То, что уже 14-летние подростки так думают, является ужасным", – заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль.

Во время обысков в доме, где живет Эмирхан А., нашли только складной нож, также изъяли гаджеты парня. На время расследования ученик находится под стражей.

Напомним, в марте в Германии приговорили двух девушек 16 и 17 лет и одного юношу 16 лет к трем годам лишения свободы за сговор с целью совершения убийства и поджога.

В конце февраля суд в немецкой земле Тюрингия приговорил к тюремному заключению двух выходцев из Афганистана, которые планировали теракт против шведского парламента.