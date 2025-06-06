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У Молдові після критики прибрали винятки для топпосадовців у процедурі дозволів на зброю

Новини — П'ятниця, 6 червня 2025, 20:02 — Марія Ємець

У Молдові після хвилі критики відмовилися від винятків для топпосадовців у законопроєкті щодо процедури отримання дозволів на зброю. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

Міністерство внутрішніх справ Молдови після критики вирішили змінити початкову версію законопроєкту зі змінами щодо володіння зброєю і боєприпасами цивільними особами.

Із тексту вилучили положення, за яким вимога спеціальних курсів підготовки та отримання меддовідки для отримання дозволу на зброю не поширювалалась би на топпосадовців. 

В цілому проєкт посилює правила щодо володіння зброєю, але продовжує термін технічного сертиікату на зброю та запроваджує паспорт європейського зразка для вогнепальної зброї.

Крім того, у ньому міститься заборона видачі дозволів на носіння та зберігання зброї особам з Придністров’я і тим, хто обіймав якісь посади в "держустановах" невизнаного регіону. 

Тим часом у Румунії набув чинності закон, згідно з яким придбання зброї та володіння зброєю буде заборонене особам, яким висунуто звинувачення в умисних злочинах. 

В Естонії хочуть обмежити продаж пневматичної зброї і сигнальних пістолетів.

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Молдова
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