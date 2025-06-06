В Молдове после критики убрали исключения для топ-чиновников в процедуре разрешений на оружие

В Молдове после волны критики отказались от исключений для топ-чиновников в законопроекте о процедуре получения разрешений на оружие.

Об этом сообщает News Maker, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Молдовы после критики решило изменить первоначальную версию законопроекта с изменениями относительно владения оружием и боеприпасами гражданскими лицами.

Из текста исключили положение, согласно которому требование специальных курсов подготовки и получения медсправки для получения разрешения на оружие не распространялось бы на топ-чиновников.

В целом проект ужесточает правила владения оружием, но продлевает срок технического сертификата на оружие и вводит паспорт европейского образца для огнестрельного оружия.

В нем содержится запрет на выдачу разрешений на ношение и хранение оружия лицам из Приднестровья и тем, кто занимал какие-либо должности в "госучреждениях" непризнанного региона.

В Румынии вступил в силу закон, согласно которому приобретение оружия и владение оружием будет запрещено лицам, которым предъявлены обвинения в умышленных преступлениях.

В Эстонии хотят ограничить продажу пневматического оружия и сигнальных пистолетов.