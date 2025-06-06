В США подтвердили, что обсуждают с балканскими странами депортацию мигрантов

Соединенные Штаты ведут переговоры со странами Балкан в рамках более широкой стратегии Вашингтона по депортации иностранных граждан без легального статуса.

Об этом Государственный департамент заявил в комментарии балканской службе "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Госдеп отказался прямо комментировать сообщение агентства Bloomberg о том, что администрация Дональда Трампа пытается убедить балканские страны принять депортированных нелегальных мигрантов – преимущественно из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

В ведомстве сказали, что не комментируют детали дипломатических переговоров с другими странами в рамках стратегии депортации иностранных граждан без постоянного статуса.

Но там подтвердили, что США поддерживают контакт со странами Балканского региона "в рамках более широкой стратегии".

"Американские партнеры и региональные лидеры тесно сотрудничают с нами, чтобы положить конец кризису нелегальной и массовой миграции", – отметили в Госдепартаменте.

Ранее писали, что американская администрация стремится заключить соглашения со странами Африки, Азии и Восточной Европы, которые могли бы принимать мигрантов, депортированных из США. Среди этих стран называли Молдову и Косово.

СМИ также сообщали, что администрация Трампа призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США лиц, являющихся гражданами третьих стран.