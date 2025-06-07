Трамп обрадовался решению суда, которое позволяет ограничить доступ к нему журналистам AP
Американский президент Дональд Трамп доволен решением федерального апелляционного суда, который разрешил Белому дому ограничить доступ журналистам Associated Press к некоторым помещениям, связанным с деятельностью главы государства.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".
Как написало CNN, федеральный апелляционный суд разрешил Белому дому, если он того пожелает, ограничить доступ информационного агентства Associated Press к Овальному кабинету, резиденции Мар-а-Лаго и самолету Air Force One.
Суд пришел к выводу, что некоторые помещения Белого дома не являются открытыми для широкой публики или большого количества журналистов, поэтому администрация может сама решать, кого именно допускать к таким мероприятиям.
"Сегодня большая победа над AP. Они отказались обнародовать факты и правду об Американском заливе. Фейковые новости!!!", – заявил Трамп.
Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических названий, в частности Мексиканского залива на Американский.
В феврале Белый дом запретил журналистам информационного агентства AP доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать обозначение "Американский залив".
В том же месяце Associated Press подало в суд на Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях из-за отказа называть Мексиканский залив Американским.