Из-за тарифов Трампа Германия может потерять 90 тысяч рабочих мест

Глава Федерального агентства по вопросам занятости в Германии Андреа Налес заявила, что торговая политика США в отношении пошлин может стоить Германии 90 тысяч рабочих мест в течение года.

Ее слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Налес сослалась на данные Института исследований занятости (IAB) и других научных учреждений, которые проанализировали последствия введения тарифной ставки на уровне 25%.

"Проблема – в отсутствии предсказуемости, которая наносит нам огромный ущерб: это сдерживает компании от инвестирования, найма работников и подготовки кадров", – сказала она.

Руководительница Федерального агентства по вопросам занятости в Германии подчеркнула, что "нестабильная торговая политика США – это бремя для немецкого рынка труда".

Отметим, недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц встретился с американским президентом Дональдом Трампом, после чего заявил, что лидер США серьезно заинтересован в достижении соглашения между США и Европейским Союзом по тарифам.

А в конце мая Мерц заявил, что ЕС может прибегнуть к ответным мерам против американских технологических компаний, если торговый конфликт с администрацией Трампа обострится.