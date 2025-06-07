На следующей неделе Макрон посетит Гренландию

Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе посетит Гренландию.

Об этом заявила его администрация в субботу, 7 июня, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

У Макрона заявили, что президент Франции в воскресенье, 15 июня, встретится с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном, а также с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Переговоры между лидерами сосредоточатся на безопасности в Северной Атлантике и Арктике, изменении климата, энергетическом переходе и полезных ископаемых.

Стоит обратить внимание, что этот визит состоится на фоне резонансных заявлений президента США Дональда Трампа о том, чтобы взять под контроль Гренландию – богатый полезными ископаемыми арктический остров со стратегически важным расположением.

Лидеры Дании и Гренландии неоднократно в ответ указывали, что только гренландцы могут решать будущее территории, а датская Конституция предоставляет острову право на независимость.

22 мая Гренландия выдала 30-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых датско-французской горнодобывающей компании, которая хочет добывать лунную породу, которая может стать экологической альтернативой в производстве алюминия.

А недавно министр по вопросам бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанеельсен предупредила, что компании из США и Европы должны поторопиться с инвестициями в остров, иначе властям придется искать помощи в разработке своих полезных ископаемых в других странах – в частности, в Китае.