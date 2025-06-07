Гору Афон у Греції сколихнув сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,3 стався на горі Афон на півночі Греції опівдні в суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Підземні поштовхи сталися незадовго до 16:00, епіцентр знаходився в дев'яти кілометрах на захід-північний захід від Карієс, головного міста монастирської громади, повідомляє Афінський геодинамічний інститут.

Поштовхи мали глибину осередку 12,5 кілометрів і відчувалися в декількох районах Північної Греції. За землетрусом послідував афтершок магнітудою 3,8 в тому ж районі, з глибиною осередку лише п'ять кілометрів.

Про руйнування або постраждалих одразу не повідомлялося.

Через землетруси на півдні Італії зазнала пошкодження частина Археологічного парку Помпеї, що діє на місці розкопок легендарного міста.

На південь від грецького острова Крит 3 червня зафіксували землетрус силою 5,3 бала за шкалою Рихтера.