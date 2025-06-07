Гору Афон в Греции всколыхнуло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на горе Афон на севере Греции в полдень в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Подземные толчки произошли незадолго до 16:00, эпицентр находился в девяти километрах к западу-северо-западу от Кариес, главного города монастырской общины, сообщает Афинский геодинамический институт.

Толчки имели глубину очага 12,5 километров и ощущались в нескольких районах Северной Греции. За землетрясением последовал афтершок магнитудой 3,8 в том же районе, с глубиной очага всего пять километров.

О разрушениях или пострадавших сразу не сообщалось.

Из-за землетрясений на юге Италии получила повреждения часть Археологического парка Помпеи, действующего на месте раскопок легендарного города.

К югу от греческого острова Крит 3 июня зафиксировали землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера.