До Вашингтона привезли десятки одиниць бронетехніки для першого за 30 років параду

До Вашингтона звезли десятки одиниць бронетехніки, яка за тиждень візьме участь в урочистому параді до 250-річчя армії США, що співпало з днем народження чинного президента Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", відеозапис з перевезенням техніки поширив на своїй сторінці у тому числі колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

У центрі Вашингтона 7 червня можна було спостерігати залізничні платформи з десятками одиниць важкої техніки, яка за тиждень братиме участь у масштабному параді – першому за понад 30 років.

"Столиця готується до військового параду наступної суботи – з нагоди 250-річниці заснування армії США. За збігом, того ж дня святкуватиме свій 79-тий день народження Дональд Трамп. Це буде перший військовий парад у столиці США з 1991 року", – зазначив Остап Яриш.

Серед представленої техніки – танки Abrams, бронемашини Bradley і Stryker, самохідні артилерійські установки Paladin, гаубиці M777 та інше.

Як свідчать повідомлення в американських ЗМІ, підготовку до транспортування деякої техніки – наприклад, танків, що базуються у Техасі – почали ще два тижні тому.

Орієнтовні витрати на проведення параду складуть 45 млн доларів.

Рішення про великий парад спровокувало звинувачення, що Трамп використав ювілейну річницю армії для того, щоб все ж провести дійство, яке він хотів влаштувати ще під час першого президентського терміну. Тоді підрахунки показали, що витрати на парад можуть сягнути 90 млн доларів.

Нагадаємо, також цього тижня Трамп підписав укази щодо посилення контролю та розвитку дронів у США.

Також з’явилися чутки, що команда Маска провела інтернет Starlink у Білий дім без узгодження з його фахівцями.