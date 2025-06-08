В Вашингтон привезли десятки единиц бронетехники для первого за 30 лет парада

В Вашингтон свезли десятки единиц бронетехники, которая через неделю примет участие в торжественном параде к 250-летию армии США, совпавшем с днем рождения действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", видеозапись с перевозкой техники распространил на своей странице в том числе бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

В центре Вашингтона 7 июня можно было наблюдать железнодорожные платформы с десятками единиц тяжелой техники, которая через неделю примет участие в масштабном параде – первом за более чем 30 лет.

"Столица готовится к военному параду в следующую субботу – по случаю 250-летия основания армии США. По совпадению, в тот же день будет праздновать свой 79-й день рождения Дональд Трамп. Это будет первый военный парад в столице США с 1991 года", – отметил Остап Ярыш.

Среди представленной техники – танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker, самоходные артиллерийские установки Paladin, гаубицы M777 и прочее.

Как свидетельствуют сообщения в американских СМИ, подготовку к транспортировке некоторой техники – например, танков, базирующихся в Техасе – начали еще две недели назад.

Ориентировочные расходы на проведение парада составят 45 млн долларов.

Решение о большом параде спровоцировало обвинения, что Трамп использовал юбилейную годовщину армии для того, чтобы все же провести действо, которое он хотел устроить еще во время первого президентского срока. Тогда подсчеты показали, что расходы на парад могут достигнуть 90 млн долларов.

Напомним, также на этой неделе Трамп подписал указы об усилении контроля и развитии дронов в США.

Также появились слухи, что команда Маска провела интернет Starlink в Белый дом без согласования с его специалистами.