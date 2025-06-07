Трамп підписав укази щодо посилення контролю та розвитку дронів у США

Американський президент Дональд Трамп підписав виконавчі укази для посилення можливостей США в сфері дронів, включно зі зміцненням засобів протидії дронам напередодні великих спортивних подій, які проходитимуть у країні.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Директор Офісу Білого дому з питань науки і технологічної політики Майкл Кратсіос заявив, що "вжиття заходів щодо безпеки повітряного простору ніколи не було більш своєчасним".

"Адміністрація бореться з незаконним використанням дронів, наказуючи створити федеральну робочу групу для забезпечення контролю США над американським небом і пріоритетно забезпечуючи виявлення та ідентифікацію дронів у реальному часі", – сказав він.

За словами обізнаних посадовців, метою трьох указів є стимулювання американського виробництва та інновацій, зменшуючи при цьому залежність від іноземних суперників, таких як Китай.

Адміністрація також прагне боротися зі зловмисними діями, особливо після суспільного обурення минулого року через зростання кількості випадків появи дронів у Нью-Джерсі.

Один з указів для покращення засобів протидії дронам створює робочу групу, яка має оцінити та запропонувати рішення щодо загроз.

Указ також передбачає створення національного тренувального центру для підготовки органів влади до Чемпіонату світу та Олімпіади й доручає Федеральному авіаційному управлінню пришвидшити ухвалення правила щодо обмеження польотів дронів поблизу певних об’єктів, включаючи критичну інфраструктуру, нафтопереробні заводи, хімічні підприємства та парки розваг.

Другий виконавчий указ має на меті стимулювати американський ринок нових технологій, включаючи дрони та повітряні таксі.

Посадовці Білого дому, які говорили на умовах анонімності перед підписанням указів, сказали, що цей директив був спрямований на зменшення залежності від технологій інших країн.

А третій виконавчий указ має на меті стимулювати розвиток надзвукових технологій у США, частково через скасування регуляцій, які, за словами посадовців, гальмують розвиток.

У травні Трамп затвердив проєкт "Золотого купола" вартістю $175 млрд і призначив генерала Космічних сил контролювати амбітну програму.

"Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".