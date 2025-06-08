В Германии призывают быстро расширить сеть укрытий из-за угрозы атаки РФ

Германия разрабатывает планы по быстрому расширению сети бункеров и укрытий на фоне угрозы нападения со стороны России в течение ближайших четырех лет.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Глава Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер заявил, что Германии необходимо проснуться и осознать реальность конфликта, и что в своем нынешнем состоянии страна недостаточно подготовлена.

"Долгое время в Германии было распространено мнение, что война – это не тот сценарий, к которому нужно готовиться. Ситуация изменилась. Мы обеспокоены риском большой агрессивной войны в Европе", – сказал он.

Тислер призвал к национальным усилиям по выявлению и преобразованию туннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий в укрытия, чтобы "быстро создать пространство для 1 миллиона человек".

По его словам, его ведомство представит всеобъемлющий план позже этим летом.

Он добавил, что страна находится в гонке со временем, и полагаться на строительство новых бункеров недостаточно.

По словам Тислера, проектирование и строительство таких укрытий займет много времени и будет очень дорогостоящим, поэтому необходимо срочно рассмотреть вопрос об имеющихся сооружениях.

Из примерно двух тысяч бункеров в Германии и защитных сооружений, оставшихся со времен холодной войны, только 580 находятся в рабочем состоянии, а большинство требует многомиллионной реконструкции.

В них могли бы укрыться около 480 тысяч человек – всего полпроцента населения Германии.

Для сравнения, по данным BBK, в Финляндии есть 50 тысяч защитных помещений, в которых могут разместиться 4,8 миллиона человек, или 85% населения страны.

По словам Тислера, необходимо также приложить усилия для совершенствования информационных систем, таких как приложения и дорожные знаки, чтобы население могло узнать, где именно оно может найти убежище, а также модернизировать сирены оповещения.

Он призвал правительство Фридриха Мерца обеспечить финансирование для реализации планов его ведомства. Правительство согласилось с тем, что планы необходимы, но еще не выделило на них средства.

В мае СМИ сообщали, что Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению России на фоне опасений, что она не готова к войне.

А Швеция объявила о выделении 100 млн крон (10 млн долларов) на проверку и реконструкцию укрытий гражданской защиты.