Папа Римський розкритикував націоналістичних політиків у недільній проповіді

Папа Римський Лев XIV у неділю розкритикував появу націоналістичних політичних рухів, назвавши їх нещасними.

Заяву понтифіка наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

При цьому Папа Лев не назвав конкретних країн чи національних лідерів.

Під час недільної проповіді на площі Святого Петра Лев попросив Бога "відкрити кордони, зруйнувати стіни (і) розвіяти ненависть".

"Немає місця для упереджень, для "зон безпеки", що відокремлюють нас від наших сусідів, для ізоляціоністського мислення, яке, на жаль, зараз ми спостерігаємо також у політичному націоналізмі", – сказав понтифік.

Нагадаємо, під час церемонії сходження на престол у неділю, 18 травня, новий Папа Римський Лев XIV згадав "змучену Україну", яка "чекає на переговори про справедливий і міцний мир".

Того ж дня президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані.