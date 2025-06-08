Папа Римский раскритиковал националистических политиков в воскресной проповеди

Папа Римский Лев XIV в воскресенье раскритиковал появление националистических политических движений, назвав их несчастными.

Заявление понтифика приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

При этом Папа Лев не назвал конкретных стран или национальных лидеров.

Во время воскресной проповеди на площади Святого Петра Лев попросил Бога "открыть границы, разрушить стены (и) развеять ненависть".

"Нет места для предрассудков, для "зон безопасности", которые отделяют нас от наших соседей, для изоляционистского мышления, которое, к сожалению, сейчас мы наблюдаем также в политическом национализме", – сказал понтифик.

Напомним, во время церемонии вступления на престол в воскресенье, 18 мая, новый Папа Римский Лев XIV вспомнил "измученную Украину", которая "ждет переговоров о справедливом и прочном мире".

В тот же день президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения его инаугурационной мессы в Ватикане.