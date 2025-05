Зеленський розповів про зустріч з новим Папою Римським у Ватикані

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані в неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави написав на Х.

Зеленський зазначив, що "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль" у завершенні війни Росії проти України.

"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів", – відзначив президент.

After the inauguration Mass, we had a meeting with Pope Leo XIV @Pontifex. We are grateful to His Holiness for the audience.



For millions of people around the world, the Pontiff is a symbol of hope for peace. The authority and voice of the Holy See can play an important role in… pic.twitter.com/6pFGJfcrae