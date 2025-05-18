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Зеленський розповів про зустріч з новим Папою Римським у Ватикані

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Новини — Неділя, 18 травня 2025, 16:56 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані в неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави написав на Х.

Зеленський зазначив, що "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль" у завершенні війни Росії проти України.

"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів", – відзначив президент.

Нагадаємо, 12 травня Зеленський і новий Папа Римський провели першу телефонну розмову.

Крім того, новий Папа Римський Лев XIV під час церемонії сходження на престол у неділю згадав "змучену Україну", яка "чекає переговорів про справедливий і міцний мир".

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Зеленський Ватикан
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