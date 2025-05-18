Зеленський розповів про зустріч з новим Папою Римським у Ватикані
Новини — Неділя, 18 травня 2025, 16:56 —
Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані в неділю.
Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави написав на Х.
Зеленський зазначив, що "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль" у завершенні війни Росії проти України.
"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів", – відзначив президент.
After the inauguration Mass, we had a meeting with Pope Leo XIV @Pontifex. We are grateful to His Holiness for the audience.– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2025
For millions of people around the world, the Pontiff is a symbol of hope for peace. The authority and voice of the Holy See can play an important role in… pic.twitter.com/6pFGJfcrae
Нагадаємо, 12 травня Зеленський і новий Папа Римський провели першу телефонну розмову.
Крім того, новий Папа Римський Лев XIV під час церемонії сходження на престол у неділю згадав "змучену Україну", яка "чекає переговорів про справедливий і міцний мир".