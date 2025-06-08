Дуда збере Раду з нацбезпеки в найближчі два тижні

Польський президент Анджей Дуда має намір скликати засідання Ради з національної безпеки у найближчі два тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник глави Бюро національної безпеки Гжегож Вітковський, якого цитує PAP.

Вітковський розповів, що Дуда "протягом найближчих двох тижнів запросить на засідання Ради національної безпеки, серед інших, ключових міністрів уряду та прем'єр-міністра" Дональда Туска.

Засідання Ради буде присвячене "ключовим інвестиціям, пов'язаним з енергетичною інфраструктурою країни", додав він.

"Чи готові ми до літніх відключень електроенергії, що відбувається з атомною енергетикою, що відбувається з контейнерним терміналом у Свіноуйоці, як ми готові до постачання енергоносіїв з-за кордону, що відбувається з плавучим газовим терміналом у Гданській затоці", – цитував Вітковський питання, які має намір поставити президент.

У квітні Дуда говорив про намір скликати засідання Ради з нацбезпеки, щоб обговорити енергетичну безпеку країни після масштабного блекауту в Іспанії та Португалії.

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