Дуда хоче скликати Раду з нацбезпеки після блекауту в Іспанії та Португалії

Польський президент Анджей Дуда заявив про намір скликати засідання Ради з нацбезпеки, щоб обговорити енергетичну безпеку країни після масштабного блекауту в Іспанії та Португалії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Дуди наводить Polsat News.

За його словами, аварія з постачанням електроенергії в Іспанії є "своєрідним сигналом тривоги, оскільки енергетичні мережі є надзвичайно чутливим елементом енергетичної інфраструктури".

"Я вирішив, що найближчим часом скличу Раду з нацбезпеки, оскільки хотів би обговорити питання нашої енергетичної безпеки", – сказав Дуда.

Він розповів, що польська сторона контактувала з представниками уряду Іспанії щодо причин аварії, однак в Мадриді сказали, що наразі лише все з’ясовують.

Польський президент додав, що в Іспанії вважають, що, "найімовірніше, це був збіг кількох обставин".

Нагадаємо, 28 квітня близько полудня увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишився без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

У вівторок прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв притягнути до відповідальності приватних операторів.

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