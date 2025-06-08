Дуда созовет Совет по нацбезопасности в ближайшие две недели

Польский президент Анджей Дуда намерен созвать заседание Совета по национальной безопасности в ближайшие две недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник главы Бюро национальной безопасности Гжегож Витковский, которого цитирует PAP.

Витковский рассказал, что Дуда "в течение ближайших двух недель пригласит на заседание Совета национальной безопасности, среди прочих, ключевых министров правительства и премьер-министра" Дональда Туска.

Заседание Совета будет посвящено "ключевым инвестициям, связанным с энергетической инфраструктурой страны", добавил он.

"Готовы ли мы к летним отключениям электроэнергии, что происходит с атомной энергетикой, что происходит с контейнерным терминалом в Свиноуйоце, как мы готовы к поставкам энергоносителей из-за рубежа, что происходит с плавучим газовым терминалом в Гданьской заливе", – процитировал Витковский вопросы, которые намерен задать президент.

В апреле Дуда говорил о намерении созвать заседание Совета по нацбезопасности, чтобы обсудить энергетическую безопасность страны после масштабного блэкаута в Испании и Португалии.

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