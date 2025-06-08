Поліція Естонії хотіла допитати футболіста збірної Ізраїлю через схвальні слова про РФ

Влада Естонії хотіла допитати капітана збірної Ізраїлю з футболу Елі Даса після його позитивних слів про Росію і московський футбольний клуб "Динамо".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Збірна Ізраїлю 6 червня в Таллінні провела з Естонією (3:1) матч відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року.

Перед грою на пресконференції Дасу запитали, як він може грати в Росії в поточній ситуації, на що капітан національної команди відповів: "Я вдячний за роки, проведені в Росії, як футболіст і не займаюся політикою… Вдячний клубу за ставлення до мене як до спортсмена. На цьому все".

Керівник бюро прикордонної охорони Пих'яської префектури Індрек Ару розповів ERR, що поліцейські хотіли задати футболістові додаткові питання, але не змогли з ним зв'язатися.

"Після того як у ЗМІ з'явилися публікації про пресконференцію збірної Ізраїлю, ми хотіли поговорити з капітаном команди, який виступає за російський футбольний клуб, щоб задати йому деякі уточнювальні питання. Для цього була узгоджена зустріч в їхньому готелі", – сказав Ару.

Однак коли правоохоронці прибули на місце, "виявилося, що капітан команди несподівано пішов на тренування і його вже немає в готелі".

Ми не поїхали за ним на тренування, тому поговорити з ним так і не вдалося", – додав він.

Під час самого матчу вболівальники вивісили на трибунах банер з прізвищем Даси, де першу літеру замінював логотип "Динамо", з якого "капала кров". Однак незабаром цей банер прибрали на вимогу представника УЄФА.

Нещодавно в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.