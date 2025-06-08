Полиция Эстонии хотела допросить футболиста сборной Израиля из-за лестных слов о РФ

Власти Эстонии хотели допросить капитана сборной Израиля по футболу Эли Даса после его положительных слов о России и московском футбольном клубе "Динамо".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Сборная Израиля 6 июня в Таллинне провела с Эстонией (3:1) матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Перед игрой на пресс-конференции Дасу спросили, как он может играть в России в текущей ситуации, на что капитан национальной команды ответил: "Я благодарен за годы, проведенные в России, как футболист и не занимаюсь политикой... Благодарен клубу за отношение ко мне как к спортсмену. На этом все".

Руководитель бюро пограничной охраны Пихьяской префектуры Индрек Ару рассказал ERR, что полицейские хотели задать футболисту дополнительные вопросы, но не смогли с ним связаться.

"После того как в СМИ появились публикации о пресс-конференции сборной Израиля, мы хотели поговорить с капитаном команды, который выступает за российский футбольный клуб, чтобы задать ему некоторые уточняющие вопросы. Для этого была согласована встреча в их отеле", – сказал Ару.

Однако когда правоохранители прибыли на место, "оказалось, что капитан команды неожиданно ушел на тренировку и его уже нет в отеле".

Мы не поехали за ним на тренировку, поэтому поговорить с ним так и не удалось", – добавил он.

Во время самого матча болельщики вывесили на трибунах баннер с фамилией Дасы, где первую букву заменял логотип "Динамо", с которого "капала кровь". Однако вскоре этот баннер убрали по требованию представителя УЕФА.

Недавно в Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России по соображениям нацбезопасности.

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.