В Польше полиция нашла в грузовике более 100 кг кокаина на $10,6 млн

В Польше правоохранители изъяли из грузовика более 100 кг кокаина стоимостью в 40 млн злотых (около $10,6 млн).

Об этом пишет польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Полицейские польского города Валч изъяли 109 кг кокаина, которые были спрятаны в прицепе грузовика.

Грузовик официально перевозил пакеты с автозапчастями, но среди них также обнаружили наркотические вещества.

Стоимость партии оценили в 40 млн злотых (около $10,6 млн). Наркотики удалось обнаружить благодаря специализированному сканеру.

Польские правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 22 и 42 года. Оба являются гражданами Грузии.

После допроса им было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Сейчас они находятся под временным арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Недавно в ходе масштабной операции, осуществленной при поддержке Европола, было задержано почти 50 подозреваемых в причастности к сети контрабанды кокаина, действовавшей на Канарских островах Испании.

А перед этим Европол ликвидировал сеть контрабанды кокаина, которая перевозила пасту коки из Колумбии в Бельгию.