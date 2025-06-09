Дуда запідозрив спроби "змінити результати виборів", у яких переміг опозиційний кандидат

Президент Польщі Анджей Дуда, який завершує свою каденцію, запідозрив спроби змінити результати президентських виборів, у яких переміг підтримуваний його політсилою кандидат Кароль Навроцький.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда написав у своєму X.

"Увага! Складається враження, що посткомуністи разом з ліберальними лівими хочуть перекрутити результат останніх президентських виборів у Польщі, який вже визначений, і забрати нашу свободу вибору", – заявив Анджей Дуда.

Він закликав "не дати відібрати залишки демократії і свободи, що все ще залишаються після 13 грудня 2023 року", маючи на увазі перехід влади до уряду Дональда Туска.

Як повідомляє RMF24, перед цим стало відомо, що Національна виборча комісія надвечір 9 червня збереться на засідання стосовно повідомлень про некоректний підрахунок голосів на окремих дільницях.

Водночас, за даними журналістів, сьогоднішня зустріч не завершиться ніякими рішеннями, а головною темою буде підготовка до визнання Кароля Навроцького переможцем виборів. Крім того, у Комісії кажуть, що на цьому етапі вже не мають інструментів для вирішення проблем і рішення повинен буде ухвалювати Верховний суд, куди подають пов’язані з виборами скарги.

Протягом останніх днів у польських ЗМІ з’являлись повідомлення про дивні випадки у процесі підрахунку голосів на деяких дільницях. В одному з випадків у Кракові голоси за Навроцького і Тшасковського нібито записали навпаки. Загалом певні проблеми запідозрили на близько десятка дільниць.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах.

Відрив між переможцем Навроцьким і кандидатом від керівної партії Рафалом Тшасковським складає понад 369 тисяч голосів.

Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

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