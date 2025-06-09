Дуда заподозрил попытки "изменить результаты выборов", в которых победил оппозиционный кандидат

Президент Польши Анджей Дуда, который завершает свой срок полномочий, заподозрил попытки изменить результаты президентских выборов, в которых победил поддерживаемый его политсилой кандидат Кароль Навроцкий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда написал в своем X.

"Внимание, создается впечатление, что посткоммунисты вместе с либеральными левыми хотят исказить результат последних президентских выборов в Польше, который уже определен, и забрать нашу свободу выбора", – заявил Анджей Дуда.

Он призвал "не дать отобрать остатки демократии и свободы, которые все еще остаются после 13 декабря 2023 года", имея в виду переход власти к правительству Дональда Туска.

Перед этим стало известно, что Национальная избирательная комиссия вечером 9 июня соберется на заседание относительно сообщений о некорректном подсчете голосов на отдельных участках.

В то же время, по данным журналистов, сегодняшняя встреча не завершится никакими решениями, а главной темой будет подготовка к признанию Кароля Навроцкого победителем выборов. Кроме того, в Комиссии говорят, что на данном этапе у них уже нет инструментов для решения проблем и решение должен будет принимать Верховный суд, куда подают связанные с выборами жалобы.

В течение последних дней в польских СМИ появлялись сообщения о странных случаях в процессе подсчета голосов на некоторых участках. В одном из случаев в Кракове голоса за Навроцкого и Тшасковского якобы записали наоборот. В целом определенные проблемы заподозрили на около десятка участков.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал тщательное расследование возможных фальсификаций на президентских выборах.

Отрыв между победителем Навроцким и кандидатом от правящей партии Рафалом Тшасковским составляет более 369 тысяч голосов.

Кароль Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

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