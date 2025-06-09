Более 40% румын опасаются, что страна окажется в состоянии войны

Более 40% опрошенных румын обеспокоены тем, что Румыния может оказаться втянутой в войну, и этот ответ существенно опережает две другие топ-причины для беспокойства.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса INSCOP, проводившегося 26-30 мая.

Почти 41,7% опрошенных румын обеспокоены вероятностью войны, в которой придется участвовать Румынии. Этот показатель почти в три раза выше, чем другие топ-причины для беспокойства – ухудшение здоровья (15%) и инфляция (почти 15%).

9,2% опрошенных выразили обеспокоенность "сокращением фундаментальных прав и свобод", 8,2% – обеспокоенность снижением дохода, 5,4% – трудностями с трудоустройством, 1,6% – ухудшением состояния окружающей среды.

Всего в опросе приняли участие 1150 респондентов.

Весенний опрос показал, что примерно две трети немцев опасаются, что в ближайшем будущем в Европе возможна масштабная война.

В Австрии обеспокоены угрозой большой войны в мире 55% опрошенных.