Спікерка німецького парламенту Юлія Кльокнер у відповідь на звинувачення голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна заявила, що Бундестаг не дозволить себе залякати.

Заява Кльокнер розміщена на сайті Бундестагу, повідомляє "Європейська правда".

Вона відзначає, що Володін відкрито погрожує німецькому Бундестагу ескалацією ситуації між двома країнами. Він переосмислює історичні та політичні події і звинувачує демократично обрану владу в Києві в тому, що вона є фашистським і терористичним режимом, який підтримується Німеччиною.

"Той, хто інструменталізує історію Другої світової війни для виправдання загарбницької війни проти своїх сусідів, яка порушує міжнародне право, знущається над пам'яттю справжніх жертв і спотворює концепцію визволення", – заявила Кльокнер.

"Я заявляю дуже чітко: у Києві немає фашистського режиму. Думі варто було б вимагати припинення війни, розв'язаної президентом Путіним, щоб український народ міг жити в умовах суверенітету, територіальної цілісності, миру і свободи", – наголосила вона.

Спікерка також виступила проти будь-яких спроб поміняти місцями ролі винуватця та жертви.

За її словами, німецький Бундестаг знає, що саме збройні сили Сполучених Штатів, Франції, країн Співдружності та колишньої Радянської Армії, серед яких було багато українських солдатів, звільнили Німеччину від нацистської тиранії.

"Саме тому я рішуче виступаю проти будь-яких спроб переосмислення історії з метою легітимізації сьогоднішнього насильства. Ми в Німеччині твердо стоїмо на боці демократії, свободи і самовизначення, проти будь-якої імперіалістичної агресії", – заявила Кльокнер.

"Німецький Бундестаг не буде заляканий – ні в його зовнішньополітичній позиції, ні в його історичному самоусвідомленні та культурі пам'яті", – додала вона.

У листі до Кльокнер і голів політичних партій Німеччини Володін поскаржився німецьким парламентарям на канцлера Фрідріха Мерца, який нібито під час візиту до президента США викривлював історію.

Мерц під час зустрічі з Дональдом Трампом згадав День Д, історичну подію Другої світової війни, коли американські, британські та канадські союзні війська висадились на пляжі Нормандії в окупованій нацистами Франції.

Цей день ознаменував перший крок у звільненні Європи союзниками і розгром нацистської Німеччини.