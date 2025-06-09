Спикер германского парламента Юлия Клекнер в ответ на обвинения главы Госдумы РФ Вячеслава Володина заявила, что Бундестаг не позволит себя запугать.

Заявление Клёкнер размещено на сайте Бундестага, сообщает "Европейская правда".

Она отмечает, что Володин открыто угрожает немецкому Бундестагу эскалацией ситуации между двумя странами. Он переосмысливает исторические и политические события и обвиняет демократически избранную власть в Киеве в том, что она является фашистским и террористическим режимом, который поддерживается Германией.

"Тот, кто инструментализирует историю Второй мировой войны для оправдания захватнической войны против своих соседей, которая нарушает международное право, издевается над памятью настоящих жертв и искажает концепцию освобождения", – заявила Клёкнер.

"Я заявляю очень четко: в Киеве нет фашистского режима. Российской Думе следовало бы требовать прекращения войны, развязанной президентом Путиным, чтобы украинский народ мог жить в условиях суверенитета, территориальной целостности, мира и свободы", – подчеркнула она.

Спикер также выступила против любых попыток поменять местами роли виновника и жертвы.

По ее словам, немецкий Бундестаг знает, что именно вооруженные силы Соединенных Штатов, Франции, стран Содружества и бывшей Советской Армии, среди которых было много украинских солдат, освободили Германию от нацистской тирании.

"Именно поэтому я решительно выступаю против любых попыток переосмысления истории с целью легитимизации сегодняшнего насилия. Мы в Германии твердо стоим на стороне демократии, свободы и самоопределения, против любой империалистической агрессии", – заявила Клёкнер.

"Немецкий Бундестаг не будет запуган – ни в его внешнеполитической позиции, ни в его историческом самосознании и культуре памяти", – добавила она.

В письме к Клёкнеру и главам политических партий Германии Володин пожаловался немецким парламентариям на канцлера Фридриха Мерца, который якобы во время визита к президенту США искажал историю.

Мерц во время встречи с Дональдом Трампом вспомнил День Д, историческое событие Второй мировой войны, когда американские, британские и канадские союзные войска высадились на пляже Нормандии в оккупированной нацистами Франции.

Этот день ознаменовал первый шаг в освобождении Европы союзниками и разгром нацистской Германии.