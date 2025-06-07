У Держдумі РФ багатослівно дорікнули Мерцу за "викривлення історії" у Трампа

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін поскаржився німецьким парламентарям на канцлера Фрідріха Мерца, який нібито під час візиту до президента США викривлював історію

Про це йдеться у листі Володіна спікеру Бундестагу та лідерам німецьких партій, розміщеному на сайті Держдуми РФ, повідомляє "Європейська правда".

За словами Володіна, говорячи про підсумки Другої світової війни, Мерц "дозволив собі спотворити історію, забувши, хто насправді звільнив світ від нацизму": "Це зробив радянський багатонаціональний народ, заплативши високу ціну в 27 мільйонів життів".

"Фрідріху Мерцу варто було б освіжити пам'ять, перечитати підручники історії та заяви тих глав держав, які брали участь у війні проти фашизму. Прошу запросити канцлера ФРН у Бундестаг для ознайомлення з тим, що написано на стінах Рейхстагу і якою мовою", – заявив він.

Російський спікер обурений і вважає неприпустимим, коли переписується і спотворюється історія.

Він назвав на цьому тлі "особливо цинічними" висловлювання Мерца на підтримку України, яка протистоїть російському вторгненню.

Володін взявся також запевняти німецьких парламентарів у тому, що Україна нібито б'є по мирних містах Росії. Він також стверджує, що додав до свого листа матеріали, які нібито підтверджують причетність України до терактів.

"Знаємо, що уряд Німеччини планує розгорнути виробництво ракет в Україні. Цим ФРН все більше втягується у військові дії проти Росії. До чого це може призвести, Ви самі розумієте", – погрожує він.

"Сьогоднішня правляча верхівка Німеччини створює передумови до загострення ситуації, провокує зіткнення між нашими країнами. Якщо це станеться – ми готові", – додав політик.

Мерц під час зустрічі з Дональдом Трампом згадав День Д, історичну подію Другої світової війни, коли американські, британські та канадські союзні війська висадились на пляжі Нормандії в окупованій нацистами Франції.

Цей день ознаменував перший крок у звільненні Європи союзниками і розгром нацистської Німеччини.

"Завтра 6 червня (п'ятниця), так званий День Д, коли американці увійшли в Європу, щоб зупинити війну в 1944 році. Це може бути схожа історична ситуація, але не з військовими діями, а з тиском на Росію з метою припинення цієї війни", – зазначив він.

В ході зустрічі з Мерцом в Овальному кабінеті Трамп, монологи якого зайняли більшу частину публічної зустрічі, порівняв російсько-українську війну з "бійкою дітей у парку" та сказав, що "розуміє Путіна" після української операції "Павутина".

А Мерц своєю чергою уник прямих суперечок з американським президентом, але м’яко наголосив, що Німеччина на боці України.