У Литві критикують президента за пропозицію покращити медпослуги для колишніх глав держави

Президент Литви Гітанас Науседа зіткнувся з критикою з боку депутатів через пропозицію щодо покращення медичного обслуговування колишніх очільників держави.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Депутати вважають, що в наявній системі охорони здоров'я існує низка серйозних проблем, що потребують вирішення, тому ініціатива Науседи прийшла не вчасно.

"Пропозиція президента виглядає дуже неелегантно", – заявила лідерка лібералів Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, "неприємне враження" створює той факт, що чинний президент представляє таку ініціативу, яка "потенційно торкнеться і його самого в майбутньому".

"Щоб уникнути цієї неелегантної ситуації, можливо, можна було б якось вчинити інакше, але… для того, що зараз (пропонується. – Ред.), час обрано дійсно не дуже вдало", – додала депутатка.

Подібну позицію зайняла і голова комітету з питань охорони здоров'я Сейму Ліна Шукйте-Корсаке. За її словами, всім жителям країни повинні надаватися однакові медичні послуги.

"Усі жителі Литви є рівними перед Богом. І я не вважаю, що комусь має бути надано виняткове право переваги. Ми всі отримуємо послуги на рівних умовах, всі платимо податки на рівних умовах", – зазначила вона.

Крім того, інша членкиня комітету з питань охорони здоров'я, консерваторка Юргіта Сейонієніє наголосила, що такі пропозиції суперечать принципу рівності в галузі охорони здоров'я і створюють елітарність.

"У своїй щорічній промові президент підтримав план цього міністерства (охорони здоров’я. – Ред.)… щоб усім пацієнтам надавалися однаково якісні, безкоштовні медичні послуги, або, якщо вони хочуть кращих, щоб вони платили за ці послуги", – сказала депутатка.

Наприкінці минулого тижня президент Науседа представив на розгляд Сейму законопроєкт, в якому пропонується створити умови для колишніх керівників країни отримувати медичні послуги вдома, а також госпіталізуватися в окремо виділені лікарні.

Як зазначає президентська адміністрація, пропозиція вдосконалити чинний порядок була викликана проблемами, що виникають на практиці у зв'язку з наданням медичних послуг лідерам Литви, які завершили свій термін повноважень.

Наголошується, що медичні послуги, що надаються главі держави, який завершив свій термін повноважень, повинні відповідати гідності президента і його особливому правовому статусу.

Якщо Сейм схвалить запропоновані зміни, вони набудуть чинності з жовтня.

Варто зазначити, що згідно з опитуваннями, президент Науседа залишається найпопулярнішим політиком серед литовців.

Нещодавно він закликав до нових заходів проти російських банків і енергокомпаній на тлі того, що загарбницька війна РФ проти України триває.