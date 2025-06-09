В Литве критикуют президента за предложение улучшить медуслуги для бывших глав государства

Президент Литвы Гитанас Науседа столкнулся с критикой со стороны депутатов из-за предложения по улучшению медицинского обслуживания бывших руководителей государства.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Депутаты считают, что в существующей системе здравоохранения существует ряд серьезных проблем, требующих решения, поэтому инициатива Науседы поступила не вовремя.

"Предложение президента выглядит очень неэлегантно", – заявила лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, "неприятное впечатление" создает тот факт, что действующий президент представляет такую инициативу, которая "потенциально коснется и его самого в будущем".

"Чтобы избежать этой неэлегантной ситуации, возможно, можно было бы как-то поступить иначе, но... для того, что сейчас (предлагается. – Ред.), время выбрано действительно не очень удачно", – добавила депутат.

Подобную позицию заняла и председатель комитета по вопросам здравоохранения Сейма Лина Шукйте-Корсаке. По ее словам, всем жителям страны должны предоставляться одинаковые медицинские услуги.

"Все жители Литвы равны перед Богом. И я не считаю, что кому-то должно быть предоставлено исключительное право преимущества. Мы все получаем услуги на равных условиях, все платим налоги на равных условиях", – отметила она.

Кроме того, другой член комитета по вопросам здравоохранения, консерватор Юргита Сейониение подчеркнула, что такие предложения противоречат принципу равенства в области здравоохранения и создают элитарность.

"В своей ежегодной речи президент поддержал план этого министерства (здравоохранения. – Ред.)... чтобы всем пациентам предоставлялись одинаково качественные, бесплатные медицинские услуги, или, если они хотят лучших, чтобы они платили за эти услуги", – сказала депутат.

В конце прошлой недели президент Науседа представил на рассмотрение Сейма законопроект, в котором предлагается создать условия для бывших руководителей страны получать медицинские услуги на дому, а также госпитализироваться в отдельно выделенные больницы.

Как отмечает президентская администрация, предложение усовершенствовать действующий порядок было вызвано проблемами, возникающими на практике в связи с предоставлением медицинских услуг лидерам Литвы, завершившим свой срок полномочий.

Отмечается, что медицинские услуги, предоставляемые главе государства, завершившему свой срок полномочий, должны соответствовать достоинству президента и его особому правовому статусу.

Если Сейм одобрит предложенные изменения, они вступят в силу с октября.

Стоит отметить, что согласно опросам, президент Науседа остается самым популярным политиком среди литовцев.

Недавно он призвал к новым мерам против российских банков и энергокомпаний на фоне того, что захватническая война РФ против Украины продолжается.