В Греции немецкая туристка пострадала от потока воздуха из двигателя самолета на взлетной полосе

Немецкая туристка пострадала в понедельник утром в аэропорту греческого острова Скиатос после того, как была сбита мощной струей воздуха из реактивного двигателя самолета во время взлета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Инцидент произошел на дороге возле аэропорта, где часто собираются зрители, чтобы поближе понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Две молодые немки стояли прямо на пути струи воздуха из двигателя, когда самолет начал разгоняться для взлета. Одну из них с силой бросило на землю.

Пострадавшую туристку доставили в ближайший медицинский центр, где было установлено, что она получила лишь незначительные травмы.

Несмотря на предупреждающие знаки по периметру аэропорта, многие туристы продолжают приближаться к ограждению во время взлета, пренебрегая рисками, которые несет в себе тяга двигателей.

На прошлой неделе самолет, направлявшийся в Италию, был вынужден совершить аварийную посадку в южной части Германии из-за сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили ранения.

А 31 мая на западе Германии спортивный самолет потерял управление и врезался в террасу жилого дома, в результате аварии два человека погибли.