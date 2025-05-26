У Косові провалилась 21-ша спроба почати роботу парламенту

У Косові 21-й раз не змогли розпочати роботу нового парламенту після дострокових виборів, що відбулися ще в лютому.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Euronews.

У неділю депутати знову провалили спробу просунутися в процесі формування законодавчого органу. У 13-й раз поспіль була відхилена пропозиція про створення комітету, який мав би контролювати таємне голосування з обрання спікера парламенту.

Найбільша партія Асамблеї Косова – рух "Самовизначення" чинного глави уряду Альбіна Курті – не має одноосібної більшості, а опозиційні партії звинувачують її в узурпації влади.

Вони також блокують призначення спікером Албулени Хаджіу – наразі єдиної кандидатки на цю посаду, висунутої рухом "Самовизначення".

Косовські депутати змогли ухвалили лише два питання порядку денного установчої сесії парламенту, які фактично підтверджують їхні мандати. Процес зупинився на третьому пункті: виборах голови парламенту.

Як переможець виборів, "Самовизначення" має виключне право висувати кандидатуру спікера. Партія наполягає, що Хаджіу заслуговує на цю посаду, і, незважаючи на заклики до політичного компромісу, відкидає можливість висунення альтернативного кандидата.

15 травня, після зустрічі з представниками політичних партій, президентка Косова Вьоса Османі визнала відсутність консенсусу, але зазначила "мінімальну готовність" лідерів партій до пошуку рішення.

Для повного формування Асамблеї депутати повинні обрати спікера та п'ятьох його заступників. Тільки після цього можна буде сформувати новий уряд.

Нинішня політична криза є безпрецедентною для Косова з часів проголошення ним незалежності у 2008 році. У Європейському Союзі раніше закликали Приштину подолати розбіжності.

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів".