В Молдове снова поспорили из-за проведения ЛГБТ-марша в столице

Государственная канцелярия Молдовы призвала власти Кишинева пересмотреть запрет на проведение ЛГБТ-марша в столице, но наткнулась на очередной отказ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

В официальном сообщении, направленном муниципальному совету, Государственная канцелярия Молдовы напомнила, что только суд имеет право ограничивать или запрещать проведение публичных собраний.

Ведомство призвало пересмотреть запрет на проведение ЛГБТ-марша и дать ответ в течение 30 дней. Также оно направило запрос в Совет по вопросам равенства Молдовы с просьбой оценить законность этого решения.

Мэр Кишинева Ион Чебан, который первым опубликовал обращение Государственной канцелярии, заявил, что не намерен отменять запрет "гей-парадов и ЛГБТ-пропаганды".

"Если им так этого хочется, пусть отменяют сами, как и маршировали в первых рядах колонны ЛГБТ депутаты и министры от PAS (партии власти Молдовы. – Ред.). Мы этого делать не будем. И обжалуем любую попытку PAS в этом направлении", – заявил Чебан.

Муниципальный совет Кишинева еще на заседании 15 мая принял решение о запрете ЛГБТ-маршей в столице.

Марш солидарности в поддержку ЛГБТ-сообщества состоится в Молдове 15 июня. Подобные акции в Кишиневе проходили и в предыдущие годы.

Между тем в Венгрии были приняты законодательные поправки, которые позволили властям запретить проведение ЛГБТ-марша.