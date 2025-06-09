У Швейцарії заборонили використовувати віслюків для захисту овець і кіз

Фермерам кантону Юра на північному заході Швейцарії більше не дозволятимуть використовувати ослів для захисту своїх отар овець і кіз – це суперечить законодавству.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTS.

Наприкінці 2023 року парламент Юри ухвалив постанову, яка вимагала дозволу на використання ослів для захисту отар.

На прохання влади кантону надати правову оцінку цьому явищу Федеральне управління з безпеки харчових продуктів та ветеринарних питань Швейцарії (OSAV) зазначило, що така практика є неприйнятною.

Там посилаються на те, що швейцарське законодавство забороняє утримання віслюків поодинці та вимагає забезпечити їм зоровий, слуховий та нюховий контакт з подібними собі.

Водночас використання віслюка для захисту отар овець і кіз можливе тільки тоді, коли він один.

Окрім цього, OSAV вказав на кілька практичних перешкод – зокрема той факт, що віслюки, які походять з посушливих районів, погано переносять вологість пасовищ кантону.

Тварини також потребують особливого харчування, яке важко забезпечити в горах, додають у швейцарському регуляторі.

Зрештою. вказує OSAV, науково не доведено, що осли справді захищають кіз та овець від хижаків.

Нагадаємо, у травні 68-річна швейцарка постала перед судом Цюриха за звинуваченням у систематичному годуванні сусідського кота Лео, що є кримінальним злочином у Швейцарії.