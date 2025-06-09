В Швейцарии запретили использовать ослов для защиты овец и коз

Фермерам кантона Юра на северо-западе Швейцарии больше не разрешат использовать ослов для защиты своих стад овец и коз – это противоречит законодательству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTS.

В конце 2023 года парламент Юры принял постановление, которое требовало разрешения на использование ослов для защиты стад.

На просьбу властей кантона дать правовую оценку этому явлению Федеральное управление по безопасности пищевых продуктов и ветеринарных вопросов Швейцарии (OSAV) отметило, что такая практика является неприемлемой.

Там ссылаются на то, что швейцарское законодательство запрещает содержание ослов в одиночестве и требует обеспечить им зрительный, слуховой и обонятельный контакт с себе подобными.

В то же время использование осла для защиты стад овец и коз возможно только тогда, когда он один.

Кроме того, OSAV указало на несколько практических препятствий, в частности тот факт, что ослы, происходящие из засушливых районов, плохо переносят влажность пастбищ кантона.

Животные также нуждаются в особом питании, которое трудно обеспечить в горах, добавляют в швейцарском регуляторе.

В конце концов, указывает OSAV, научно не доказано, что ослы действительно защищают коз и овец от хищников.

Напомним, в мае 68-летняя швейцарка предстала перед судом Цюриха по обвинению в систематическом кормлении соседского кота Лео, что является уголовным преступлением в Швейцарии.