В Конгрессе появилась резолюция о похищенных Россией украинских детях

В США конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол внесли в Палату представителей двухпартийную резолюцию, которая осуждает похищение Россией и насильственное перемещение украинских детей и призывает к их немедленному возвращению.

Об этом говорится в официальном сообщении Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 30 июня, Микс и Маккол представили двухпартийную резолюцию, в которой осуждают похищение и насильственное переселение российской стороной украинских детей. В ней они призвали вернуть их до заключения мирного соглашения.

"Путин является военным преступником, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей из их родины", – заявил Микс.

Он подчеркнул, что эти зверства не являются единичными случаями, а являются "прямым следствием войны, которую начал Путин".

"Соединенные Штаты обязаны осудить эти бесчеловечные действия России и потребовать немедленного возвращения всех без исключения детей, похищенных Россией", – добавил он.

Маккол, в свою очередь, подчеркнул, что с начала войны Россия "похитила с родной земли не менее 19 500 украинских детей, а по некоторым оценкам, их реальное количество достигает 200 тысяч".

"Этих детей лишили национальной идентичности, отдали в российские семьи или индоктринировали как солдат Кремля. Как отец, я не могу представить, какую боль пережили их семьи. Массовое похищение детей Россией является чистым злом; Соединенные Штаты должны продемонстрировать моральное лидерство, требуя возвращения каждого ребенка в свою семью в Украине, прежде чем можно будет достичь настоящего мира", – добавил он.

В заявлении отмечается, что сенаторы Чак Грасси (республиканец) и Эми Клобучар (демократка) подали резолюцию в Сенат.

Напомним, в марте Государственный департамент США объявил о предоставлении краткосрочного финансирования инициативы по документированию похищенных украинских детей перед тем, как инициатива полностью прекратит свою деятельность.

Решение о прекращении программы под названием "Обсерватория конфликта в Украине" было принято после того, как американский президент Дональд Трамп распорядился провести широкую проверку, чтобы предотвратить то, что, по его словам, является бесполезной тратой средств американских налогоплательщиков на цели, не соответствующие американским интересам.

Ранее группа законодателей-демократов заявила о основаниях считать, что после прекращения финансирования со стороны США были утрачены доказательства похищения Россией около 30 тысяч детей из Украины.

Однако 19 марта пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что информация, собранная под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена несмотря на прекращение финансирования.