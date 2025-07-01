У Польщі поліція виявила виробництво наркотиків та вилучила понад 2 тонни речовин

У Польщі поліція вилучила понад дві тонни наркотиків та обладнання, необхідного для їх виробництва, а також затримала підозрюваного хіміка.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Минулої середи, 25 червня, польські правоохоронці провели операцію в муніципалітеті Самбожець. Вони виявили, що там може діяти фабрика з виробництва наркотичної речовини – клефедрону.

Вони вилучили понад дві тонни речовин на різних стадіях виробництва, в тому числі понад 134 кг готового клефедрону. Поліція також вилучила спеціалізоване обладнання, в тому числі два реактори для хімічного синтезу, які використовувалися для виробництва наркотиків.

За даними слідчих, один виробничий цикл на цій фабриці дозволяв виробляти речовини на суму до кількох мільйонів злотих.

У зв'язку з цією справою правоохоронці заарештували 32-річного мешканця Гданська.

Чоловіка звинувачено у виробництві значної кількості психотропної речовини та зберіганні обладнання, що використовується для її виробництва. Суд у Сандомирі вирішив утримати його під вартою на три місяці.

На початку червня у Польщі правоохоронці вилучили з вантажівки понад 100 кг кокаїну вартістю у 40 млн злотих (близько $10,6 млн).

Нещодавно під час масштабної операції, здійсненої за підтримки Європолу, було затримано майже 50 підозрюваних у причетності до мережі контрабанди кокаїну, що діяла на Канарських островах Іспанії.

А перед цим Європол ліквідував мережу контрабанди кокаїну, яка перевозила пасту коки з Колумбії до Бельгії.