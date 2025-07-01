В Польше полиция обнаружила производство наркотиков и изъяла более 2 тонн веществ

В Польше полиция изъяла более двух тонн наркотиков и оборудования, необходимого для их производства, а также задержала подозреваемого химика.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В минувшую среду, 25 июня, польские правоохранители провели операцию в муниципалитете Самбожец. Они обнаружили, что там может действовать фабрика по производству наркотического вещества – клефедрона.

Они изъяли более двух тонн веществ на разных стадиях производства, в том числе более 134 кг готового клефедрона. Полиция также изъяла специализированное оборудование, в том числе два реактора для химического синтеза, которые использовались для производства наркотиков.

По данным следователей, один производственный цикл на этой фабрике позволял производить вещества на сумму до нескольких миллионов злотых.

В связи с этим делом правоохранители арестовали 32-летнего жителя Гданьска.

Мужчина обвиняется в производстве значительного количества психотропного вещества и хранении оборудования, используемого для его производства. Суд в Сандомире решил оставить его под стражей на три месяца.

В начале июня в Польше правоохранители изъяли из грузовика более 100 кг кокаина стоимостью в 40 млн злотых (около $10,6 млн).

Недавно в ходе масштабной операции, проведенной при поддержке Европола, было задержано почти 50 подозреваемых в причастности к сети контрабанды кокаина, действовавшей на Канарских островах Испании.

А перед этим Европол ликвидировал сеть контрабанды кокаина, которая перевозила пасту коки из Колумбии в Бельгию.