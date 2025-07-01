Мерц вважає, що Шенгенська зона має майбутнє лише без зловживань і нелегальної міграції

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що його країна хоче зберегти Шенгенську зону Європейського Союзу, однак це можливо лише без зловживання нею.

Про це він заявив під час пресконференції у вівторок, 1 липня, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що Німеччина хоче зберегти Шенгенську зону ЄС, яка дозволяє вільне пересування, але це можливо лише за низки умов.

"Ми, звичайно, хочемо зберегти Шенгенську зону, але свобода пересування в ній буде працювати в довгостроковій перспективі лише за умови, що нею не зловживатимуть ті, хто сприяє нелегальній міграції, зокрема контрабандою мігрантів", – заявив він.

Нагадаємо, з початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

При цьому у німецькій поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у посиленому режимі для забезпечення прикордонного контролю.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський очікує, що польський уряд ухвалить рішення про запровадження контролю на кордоні з Німеччиною.