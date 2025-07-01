Мерц считает, что у Шенгенской зоны есть будущее только без злоупотреблений и нелегальной миграции

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что его страна хочет сохранить Шенгенскую зону Европейского Союза, однако это возможно только без злоупотребления ею.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 1 июля, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что Германия хочет сохранить Шенгенскую зону ЕС, которая позволяет свободное передвижение, но это возможно лишь при ряде условий.

"Мы, конечно, хотим сохранить Шенгенскую зону, но свобода передвижения в ней будет работать в долгосрочной перспективе только при условии, что ею не будут злоупотреблять те, кто способствует нелегальной миграции, в частности контрабандой мигрантов", – заявил он.

Напомним, с началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже имеют поданные заявки на получение убежища в какой-то другой стране ЕС.

При этом в немецкой полиции жалуются, что не смогут долго работать в усиленном режиме для обеспечения пограничного контроля.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ожидает, что польское правительство примет решение о введении контроля на границе с Германией