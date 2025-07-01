Во Франции подсчитали ущерб от волн аномальной жары в предыдущие годы

Периоды аномальной жары во Франции в течение последнего десятилетия стоили стране миллиарды евро убытков в виде явного ущерба для экономики и последствий для здоровья людей.

Об этом говорится в публикации BFMTV на фоне первой за этот год волны 40-градусной жары, пишет "Европейская правда".

Во Франции подсчитали, что дополнительная нагрузка на больницы, невозможность определенной деятельности в дневные часы, снижение производительности работников, вред для инфраструктуры и сельскохозяйственных культур во время периодов аномальной жары обходятся стране в миллиарды евро.

По оценкам Агентства общественного здоровья, только в их сфере контроля периоды жары 2015-2020 годов вызвали дополнительные расходы в размере 22-37 млрд евро – из-за госпитализации и всплесков обращений к врачам, а также вызванных погодой ограничений в деятельности.

К потерям и ущербу причисляют также избыточные смерти, вызванные обострением хронических проблем со здоровьем в жару, и долгосрочные последствия для здоровья людей от стресса, который переживает организм во время экстремальных температур.

В среднем волны жары стоили 814 евро на каждого человека.

В Международной организации труда подсчитали, что среднестатистический человек при температурах более 33°C теряет 50% от нормальной производительности на работе.

Ориентировочные убытки для аграрного сектора в 2020 году оценили в 1-1,2 млрд евро. Страдает и животноводство – в экстремально жаркую погоду коровы дают существенно меньше молока.

1 июля во Франции ожидается сорокаградусная жара, в 16 департаментах страны объявили красный уровень опасности. Из-за погоды закрыли более 1000 школ, а туристов не пускают на верхушку Эйфелевой башни.

Ночь с 29 на 30 июня во Франции стала самой теплой в истории наблюдений для июня.

От экстремальных температур сейчас страдает весь юг Европы. В Италии, Испании, Греции дневные температурные максимумы превышают 40°C.