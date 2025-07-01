У Брюсселі через спеку обмежили доступ до відомої памʼятки

Брюссельський Атоміум – одна з найвідоміших туристичних памʼяток столиці Бельгії – оголосив про обмеження роботи через надмірну спеку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті памʼятки, пише "Європейська правда".

Як повідомили в Атоміумі, через "надмірну спеку та особливості конструкції будівлі" температура всередині в найближчі дні буде високою.

"З цієї причини Атоміум буде відкритий з 10:00 до 14:30 (останній вхід о 13:00) у понеділок 30 червня, вівторок 1 липня та середу 2 липня, а решту дня буде закритий", – йдеться в повідомленні.

Ті, хто вже придбав квитки онлайн, можуть перенести свій візит на будь-який час протягом 2025 року, запевнили в памʼятці.

Фото: AFP

Атоміум – будівля, спроєктована для Всесвітньої виставки в Брюсселі 1958 року. Одна з найвідоміших пам'яток Бельгії є гігантською моделлю молекули заліза – дев'ять атомів, розташованих у формі куба, збільшених у 165 мільярдів разів.

Будівля не була розрахована на екстремальну спеку. Її характерні сфери з нержавіючої сталі поглинають і утримують тепло, роблячи приміщення надзвичайно спекотним під час високих температур.

Раніше стало відомо, що через надмірну спеку тимчасово закрили для відвідування верхівку Ейфелевої вежі в Парижі.

Від екстремальних температур зараз потерпає увесь південь Європи. Серед іншого, в Італії, Іспанії, Греції денні температурні максимуми перевищують 40°C.