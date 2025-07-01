В Брюсселе из-за жары ограничили доступ к известной достопримечательности

Брюссельский Атомиум – одна из самых известных туристических достопримечательностей столицы Бельгии – объявил об ограничении работы из-за чрезмерной жары.

Об этом говорится в сообщении на сайте достопримечательности, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в Атомиуме, из-за "чрезмерной жары и особенностей конструкции здания" температура внутри в ближайшие дни будет высокой.

"По этой причине Атомиум будет открыт с 10:00 до 14:30 (последний вход в 13:00) в понедельник 30 июня, вторник 1 июля и среду 2 июля, а остальные дни будет закрыт", – говорится в сообщении.

Те, кто уже приобрел билеты онлайн, могут перенести свой визит на любое время в течение 2025 года, заверили в памятнике.

Фото: AFP

Атомиум – здание, спроектированное для Всемирной выставки в Брюсселе в 1958 году. Одна из самых известных достопримечательностей Бельгии представляет собой гигантскую модель молекулы железа – девять атомов, расположенных в форме куба, увеличенных в 165 миллиардов раз.

Здание не было рассчитано на экстремальную жару. Его характерные сферы из нержавеющей стали поглощают и удерживают тепло, делая помещение чрезвычайно жарким во время высоких температур.

Ранее стало известно, что из-за чрезмерной жары временно закрыли для посещения верхушку Эйфелевой башни в Париже.

От экстремальных температур сейчас страдает весь юг Европы. Среди прочего, в Италии, Испании, Греции дневные температурные максимумы превышают 40°C.