Зеленский поддержал Алиева на фоне конфликта Азербайджана с Россией

Президент Владимир Зеленский во вторник сообщил о телефонном разговоре с азербайджанским визави Ильхамом Алиевым.

Об этом глава государства написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Во время разговора Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за поддержку Украины, ее территориальной целостности и народа.

"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике", – подчеркнул президент.

Он также выразил соболезнования Азербайджану от имени Украины в связи с убийством на территории России азербайджанских граждан.

"Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость. У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены", – добавил Зеленский.

Лидеры также обсудили двусторонние отношения и договорились провести заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Напомним, днем в понедельник в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, работавших под прикрытием в пропагандистском агентстве "Sputnik Азербайджан".

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Задержания произошли на фоне скандала с РФ, который вспыхнул после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

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