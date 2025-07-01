Експрезидент Франції Саркозі вперше зустрівся з молодим лідером ультраправих

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі вперше зустрівся з новим лідером правопопулістського "Національного об’єднання" Жорданом Барделлою.

Про це від своїх джерел дізналися Le Parisien та Le Figaro, пише "Європейська правда".

Зустріч, якої, як зазначають, Барделла давно прагнув, відбулася на запрошення експрезидента у його офісі в 8-му окрузі Парижа 1 липня. Розмова політиків тривала близько години.

В оточенні Барделли кажуть, що вони говорили про "політичну ситуацію та майбутнє Франції", і це була "сердечна" зустріч.

Водночас в оточенні Саркозі заявили, що зустрічі "не слід придавати політичного підтексту".

Нещодавно Барделла рішуче заступився за Саркозі після позбавлення його ордена Почесного легіону у зв’язку із судовим вироком.

Незважаючи на численні суди, Ніколя Саркозі залишається впливовою фігурою в правих колах Франції та регулярно зустрічається із чинним президентом Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, неформальна лідерка "Нацобʼєднання" Марін Ле Пен нещодавно попросила Барделлу готуватись до можливої участі в президентських виборах 2027 року замість неї.

Ле Пен, нагадаємо, не зможе висувати свою кандидатуру, якщо не виграє апеляцію у справі про фіктивний найм помічників у Європарламенті.