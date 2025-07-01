Экс-президент Франции Саркози впервые встретился с молодым лидером ультраправых

Экс-президент Франции Николя Саркози впервые встретился с новым лидером правопопулистского "Национального объединения" Жорданом Барделлой.

Об этом из своих источников узнали Le Parisien и Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Встреча, которой, как отмечают, Барделла давно хотел, состоялась по приглашению экс-президента в его офисе в 8-м округе Парижа 1 июля. Беседа политиков длилась около часа.

В окружении Барделлы говорят, что они говорили о "политической ситуации и будущем Франции", и это была "сердечная" встреча.

В то же время в окружении Саркози заявили, что встрече "не следует придавать политический подтекст".

Недавно Барделла решительно заступился за Саркози после лишения его ордена Почетного легиона в связи с судебным приговором.

Несмотря на многочисленные суды, Николя Саркози остается влиятельной фигурой в правых кругах Франции и регулярно встречается с действующим президентом Эмманюэлем Макроном.

Напомним, неформальный лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен недавно попросила Барделлу готовиться к возможному участию в президентских выборах 2027 года вместо нее.

Ле Пен, напомним, не сможет выдвигать свою кандидатуру, если не выиграет апелляцию по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте.